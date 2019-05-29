برومو الحلقة 24 دقيقة صمت - شاهد

عرضت القنوات اللبنانية، اليوم الاربعاء، برومو الحلقة 24 من مسلسل دقيقة صمت وذلك عبر يوتيوب، حيث تكون الأحداث في كامل المسلسل عن شخصين، يحكم على الأول بالإعدام، ثم يتم إصدار الأوامر العليا بتنفيذه من قبل مدير السجون.

إلا أن أحداث مفاجأة تبدأ بالظهور من خلال احراق مهجع للمساجين ، وثم تعين مدير جديد للسجن ، ولتكشف أحداث المسلسل أن ماحصل بداية لتهريب المحكومين خارج السجن عبر سيارة المدير الجديد ومن ثم إعدام شخصين آخرين ، لتبدأ الأحداث بالتطور.

وإختارت شركة "صبّاح أخوان" الفنان مُعين شريف لغناء شارة مُسلسل "دقيقة صمت" لـ عابد فهد وستيفاني صليبا والذي سيعرض في رمضان 2019.

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ووصف المُنتج صادق الصبّاح النجم مُعين شريف بالصوت الخطير، مُعتبراً أنّ حضوره الفنيّ في هذا العمل هو إضافة كبيرة، مُشيراً أنّه صديق عزيز على الصعيد الشخصيّ وتربطهما علاقة متينة عُمرها سنوات.

يشار إلى أن شارة مسلسل دقيقة صمت حملت عنوان "يا دني" وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبد النور، حيث حظيت بملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.