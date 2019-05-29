شاهد حصريًا: الحلقة 24 الرابعة والعشرين من مسلسل مني وفيني كاملة HD – بطولة حسين المنصور

نعرضُ لكم اليوم الأربعاء، حصريًا الحلقة 24 الرابعة والعشرين من مسلسل مني وفيني كاملة بجودةٍ عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات الخليجية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

شاهد الحلقة 24 الرابعة والعشرين من مسلسل مني وفيني كاملة بجودة HD على يوتيوب

ويحظى المسلسل الكويتي مني وفيني الذي يبثُ حصريًا على قناة سما دبي الفضائية يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين الخليجي والعربي.

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ويحملُ النجم الكويتي حسين المنصورلواء البطولة في المسلسل، ويشاركه في البطولة نخبة من ألمع نجوم الشاشة الكويتية والخليجية، أبرزهم: باسمة حمادة، وصمود الكندري، محمد العجيمي، مشاري البلّام، أحلام حسن، محمود بوشهري، إضافةً إلى الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني.

ويشارُ إلى أنّ مسلسل "مني وفيني" ينافسُ في الماراثون الدرامي بقوة رافعًا لواء الدراما الكويتية عاليًا في زحمة المسلسلات الدرامية الخليجية والعربية التي يجري عرضها حاليًا على الشاشات في شهررمضان المبارك.

ويناقش مسلسل "مني وفيني" المشاكل الاجتماعية التي تواجه الكثيرين في الكويت وخارجها، التي تحدث ما بين الآباء والأبناء ومعاملة الزوج للزوجة من الصورة الحسنة والسيئة، ويعرضها بقالبٍ درامي مشوّق ورائع.

مسلسل "مني وفيني"، قصة وسينياريو وحوار الهنوف، وإشراف عام صمود الكندري، وبطولة حسين المنصور وآخرين، وهو ضمن المسلسلات الكويتية التي تنافس بقوة في السباق الرمضاني 2019.