شاهد حصريًا: الحلقة 23 الثالثة والعشرين من مسلسل الحرملك كاملة HD – كشف سرّ الباشا

تشهدُ الحلقة 23 الثالثة والعشرين من مسلسل الحرملك العديد من الأحداث الساخنة والتي بدأت تتكشّفُ خيوطها مع ظهور بعض التفاصيل الجديدة، إذ يهرب مارتن من الخان، وحكمت يفقد مفتاح الخزنة والذهب، وعزمي يثأر لقمر، وشهبندر النجّار وابنه يدفعان الثمن غاليًا، وتبقى الحبكة الأكثر تعقيدًا وإثارةً هي كشف سرّ الباشا، مَن هو الذي يكشف أسرار جاد باشا؟ تابعوا الحلقة لتعرفوا الإجابة.

نعرضُ لكم اليوم الأربعاء، حصريًا الحلقة 23 الثالثة والعشرين من مسلسل الحرملك كاملة بجودةٍ عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات السورية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

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ويحظى مسلسل الحرملك الذي يبثُ حصريًا على قناة mbc4، يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهور العربي.

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ويحملُ النجم السوري جمال سليمان لواء البطولة في الحرملك، ويشاركه في البطولة نخبة من ألمع الوجوه الفنية في سوريا ومصر وتونس والوطن العربي، أبرزهم: الفنان السوري عبد الهادي الصبّاغ، والفنانة السورية سلمى المصري، والفنان المصري أحمد فهمي، والفنانة التونسية درّة، والفنانة السورية القدير سلافة معمار، والنجوم السوريين الشباب اللامعين باسل خيّاط وقيس الشيخ نجيب وباسم ياخور.

وتدورُ أحداث مسلسل "الحرملك" حول وصول المماليك إلى السلطة والتحكّم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المُفترضين.

ويشارُ إلى أنّ المسلسل يستقطب نسب مشاهدة عالية تنعكس من خلال النقاش الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول كل حلقة من حلقاته عقب نهايتها.

وتجدرُ الإشارة أيضًا، إلى أنّ وكالة سوا الإخبارية تعرضُ يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، حلقة من حلقات مسلسل الحرملك عبر موقعها، بشكل حصري كاملة وبجودة عالية الدقة HD.