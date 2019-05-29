شاهد حصريًا: الحلقة 24 الرابعة والعشرين من مسلسل فكرة بمليون جنيه كاملة HD -الجنيه وعلي ربيع

نعرضُ لكم اليوم متابعينا حصريًا، الحلقة 24 الرابعة والعشرين من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" كاملةً بجودةٍ عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات المصرية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

شاهد الحلقة 24 الرابعة والعشرين من مسلسل فكرة بمليون جنيه كاملة بجودة HD على شاهد نت عبر الرابط هنا

ويحظى مسلسل فكرة بمليون جنيه الذي يبثُ حصريًا هلى قناة mbc مصر يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين المصري والعربي.

ويقودُ النجم المصري علي ربيع بطولة المسلسل، ويشاركه في البطولة نخبة من أهم النجوم والفنانين في مصر، أبرزهم: صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد.

Advertisements

ويشارُ إلى أنّ مسلسل "فكرة بمليون جنيه" يخوض غُمار المنافسة في الماراثون الدرامي ضمن المسلسلات المصرية المشاركة في السباق الرمضاني 2019، لكن ما يميّز المسلسل هو القالب الدرامي الذي يجمع بين الكوميديا والتراجيديا في آنٍ واحد، ويعرضها بطريقةٍ فريدة وجديدة.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، هو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة نجم مسرح مصر علي ربيع، ومجموعة أخرى من ألمع النجوم والفنانين.

وتجدرُ الإشارة أيَضًا إلى أنّ وكالة سوا الإخبارية تعرضُ يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، حلقة من حلقات مسلسل فكرة بمليون جنيه، بشكلٍ حصري كاملةً وبجودةٍ عالية الدقة HD.