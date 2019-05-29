الآن نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف الترم الثاني 2019

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أعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بن سويف ، نتيجة الشهادة الاعدادية ببني سويف الترم الثاني لعام 2019، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية العام الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018/2019 نحو 72.88%، كما بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الاعدادية لطلبة المنازل 29.18%.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية للترم الثاني 2019 بمحافظة بني سويف نحو 44227 طالب وطالبه، حضر منهم الامتحانات نحو 42068 طالب وطالبه.

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نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف الترم الثاني 2019

يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2018/2019 من خلال الموقع الالكتروني للبوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف بالضغط هنا

http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Natega/prep/prep.aspx

كذلك فإنه يمكن للطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف الحصول على نتيجة الاعدادية ببني سويف من خلال ترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث سنقوم بعدها بالرد بعرض النتيجة.

وجاء ترتيب الادارات التعليمية بمحافظة بني سويف من حيث نسب النجاح كالتالي:-

إدارة بني سويف بنسبة نجاح بلغت 88.46% في المركز الأول، ثم إدارة ببا التعليمية بنسبة 77.15% ، ثم إدارة الواسطي التعليمية بنسبة نجاح 72.89%، ثم إدارة ناصر التعليمية بنسبة 67.93%.

ويسر القائمين على الموقع بتقديم أجمل وأرق الامنيات بمناسبة التفوق والنجاح الباهر والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية المقررة على طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف.

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