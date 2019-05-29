بوابة نتائج التعليم الأساسي تنشر نتيجة إعدادية القاهرة آخر العام 2019 برقم الجلوس

بعد يومين من اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة القاهرة والتي بلغت فيها نسبة النجاح 82% حيث تقدم لامتحان 153 ألف و126 طالب وطالبة، نجح منهم 149 ألف 932 طالب وطالبة، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بإعلان أسماء الطلبة الأوائل وصورهم من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة وأعلن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بأن النتيجة سوف تُعلن اليوم على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

نشرت بوابة نتائج التعليم الأساسي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لطلاب محافظة القاهرة، حيث كانت النتيجة يحصل عليها الطلاب من خلال الاتصال برقم 09000100 من التليفون الأرضي أو المحمول بسعر الدقيقة 1.5 جنيه ويكون العائد لصالح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومنذ قليل نشرت بوابة نتائج التعليم الأساسي النتيجة برقم الجلوس ودرجات الطالب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة القاهرة

ويمكن لولي الأمر أو الطالب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لمحافظة القاهرة بالدخول على رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة من هنا ثم كتابة رقم الجلوس والضغط على النتيجة فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل تتضمن اسم الطالب، ورقم الجلوس، واسم المدرسة، واسم الإدارة التعليمية، ودرجات الطالب فى جميع المواد التى تضاف للمجموع والتى لا تضاف للمجموع، والمجموع الكلي للطالب، وننشر صورة من نتيجة طالب بالشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة الترم الثاني 2019 للتأكيد على ظهور النتيجة وأن الرابط يعمل بكفاءة.

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وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اعتمد كذلك نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس الدولية وبلغت نسبة النجاح 97.8%، كما اعتمد سيادته نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بالقاهرة وبلغت نسبة النجاح 75%، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 97.6%، ونتيجة الشهادة الإعدادية لمكفوفين بنسبة 72.8%.

ويمكننا المساعدة فى حصولك على نتيجة الشهادة الإعدادية لأي طالب أو طالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الثاني 2019 من خلال قيامك بترك رقم الجلوس فى التعليقات وسوف نرد عليك بالنتيجة فور ظهورها على الموقع فوراً، وألف مبروك لجميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية.

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