“ظهرت حالا” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2019 “الصف الثالث...

نتيجة اعدادية بني سويف الترم الثاني، أيام قليلة وسوف ينتهي جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وذلك بجميع الإدارات التابعة لها متمثلة في (بني سويف والواسطى وناصر وسمسطا وأهنسيا والفشن وببا)، وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أن جميع لجان الامتحانات داخل المحافظات لم تقوم بتقديم أي شكاوى تتعلق بوجود مشاكل داخل اللجان سواء من الطلاب أو من الملاحظين حتى الآن.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بنى سويف

أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أنه يتوقع ارتفاع نسبة النجاح في الترم التاني لهذا العام عن العام الماضي، وأعلن سيادته أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات نصف العام يقرب من 44467 طالبًا وطالبة وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب أمام 273 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة في جميع أنحاء المحافظة، كما أعلن سيادته أن أعمال التصحيح سوف تبدأ رسميا يوم السبت الموافق 18-5-2019 في مراكز التصحيح بالمحافظة.

رابط نتيجة إعدادية بني سويف 2019

كما أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني سوف يتم الإعلان عنها عبر بعض المواقع الإلكترونية، حيث أكد سيادته أنه سوف يتم رفع النتيجة ببعد اعتمادها رسميا عبر هذا الرابط

حيث يستطيع الطلاب الآن من خلال الدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي فورا.

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