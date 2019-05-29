تراند اليوم : بعد ظهورها مع شيما الحاج.. 5 معلومات لا تعرفها عن منى فاروق (صور)

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تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو فاضح للفنانة الشابة منى فارق وشيما الحاج، ولا يدري أحد ما صحة هذا الفيديو، ومن هو صاحب نشر الفيديو في هذا التوقيت، ليصاحبه ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وتوجهت إليهما الكثير من الانتقادات، وطالب البعض برفع قضايا ضدهما بتهمة الفعل الفاضح.
5 معلومات لا تعرفها عن منى فاروق
يعرض "أهل مصر" منى فاروق في 5 نقاط.
ولدت منى فاروق في مدينة القاهرة، وكانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية.
جاءت لمنى فاروق فرصة العمر، من خلال مشاركتها في فيلم "الخلبوص" عام 2015، للنجم محمد رجب، وقدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي، التي كانت تتمتع بروح كوميدية ورقيقة.
اشتهرت منى فاروق من خلال دور رودي العزازي في مسلسل الأب الروحي وحققت من خلاله نجاح كبير.
5 معلومات لا تعرفها عن منى فاروق
كما شاركت منى فاروق النجم ياسر جلال من خلال مسلسل رحيم في رمضان 2018، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة فنون مصر للإنتاج والتوزيع، وإخراج محمد سلامة، وايضاً في مسلسل ظل الرئيس في رمضان 2017.
وتشارك منى فارق في مسلسل قيد عائلي، المقرر عرضه قريباً، وهو إخراج تامر حمزة، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، مثل ميرفت أمين وعزت العلايلي وصلاح عبد الله وبوسي ومحمد رياض ودنيا عبد العزيز وسيمون ومحمد عز وميريهان حسين ومحمد محمود عبد العزيز ونضال الشافعي ومنة فضالي ورامي وحيد، وغيرهم.