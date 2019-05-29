تراند اليوم : بعد ظهورها مع شيما الحاج.. 5 معلومات لا تعرفها عن منى فاروق (صور)

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو فاضح للفنانة الشابة منى فارق وشيما الحاج ، ولا يدري أحد ما صحة هذا الفيديو، ومن هو صاحب نشر الفيديو في هذا التوقيت، ليصاحبه ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وتوجهت إليهما الكثير من الانتقادات، وطالب البعض برفع قضايا ضدهما بتهمة الفعل الفاضح.



يعرض "أهل مصر" منى فاروق في 5 نقاط.



ولدت منى فاروق في مدينة القاهرة، وكانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية.

جاءت لمنى فاروق فرصة العمر، من خلال مشاركتها في فيلم "الخلبوص" عام 2015، للنجم محمد رجب، وقدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي، التي كانت تتمتع بروح كوميدية ورقيقة.

Advertisements

اشتهرت منى فاروق من خلال دور رودي العزازي في مسلسل الأب الروحي وحققت من خلاله نجاح كبير.