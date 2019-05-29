شاهد: مسلسل كلبش 3 الحلقة 24 بطولة أمير كرارة – مسلسلات رمضان 2019

بحالة ترقب ينتظر آلاف المتابعين حلقة 24 من مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2019، علمًا بأنه يعتبر أحد المسلسلات المصرية الشيقة التي تعتمد على الإثارة.

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ويكتشف أكرم صفوان في الحلقة 22 من مسلسل كلبش 3 أن جومانة هي التي حاولت الدخول إلى الدائرة الأمنية لقصره من خلال آسر ابنه، فيما تكتشف الأخيرة أن أكرم صفوان اكتشف خطتها ثم هربت.

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وهربت جومانة في مسلسل كلبش 3 في اللحظة الأخيرة قبل وصول صدام الذي تم تكليفه بقتلها من قبل أكرم، فتلجأ جومانة لسميح لإنقاذها بعد أن خبأها في بيته، ويبلغ سميح ريم بكل ما دار بينه وبين جومانة.

ويقول لها في الحلقة 23 من مسلسل كلبش 3 أنه يفعل ذلك بدافع الحب وأنها يمكن أن تكون الخيط الذي يوصلها بأكرم.

ويغضب جلال خطاب من تصرف سميح ويأمره بأن يخبأها في أحد الأماكن، فيما يكتشف سيلم الأنصاري خطة أكرم صفوان في منطقة شمال سيناء.