نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الترم الثاني بالإسم ورقم الجلوس

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن نسبة الإدارات التعليمية بالمحافظة جاءت كتالي, الإدارة الأولي على مستوي المحافظة هي إدارة باريس التعليمية بنسبة 91.6٪ ثم جاءت الثانية إدارة الداخلة بنسبة 90.6٪ ثم جاءت الثالثة بلاط 89.7٪ ثم جاءت الرابعة الخارجة بنسبة 82.8 ٪ وأخيرا جاءت الفرافرة بنسبة 73٪, ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد ساعات قليلة وكانت نتيجة الشهادة الاعدادية ظهرت في بعض المحافظات المصرية ” القاهرة, الجيزة, مرسى مطروح, كفر الشيخ, أسوان” ومن المتوقع أن تظهر باقي المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة وذلك الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات ثم تعرض على السادة المحافظين لاعتمادها لتصبح متاحة بعد ذلك للإعلان عبر البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب.

روابط الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني محافظة الوادي الجديد.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الوادي الجديد ————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الوادي الجدي————من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة الخاصة بك.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة.

عزيزي الطالب اترك رقم الجلوس الخاص بك في تعليق على هذا المقال وسوف نوافيك بها بعد الانتهاء من إعلانها مع بيان للدرجات لكل مواد الصف الثالث الإعدادي