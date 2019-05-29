نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس من بوابة الأزهر الإلكترونية لكل المحافظات...

نشر الأزهر الشريف نتيجة الطلاب في جميع المراحل التعليمية الأزهرية من خلال الرابط الإلكتروني لموقع الأزهر الشريف 2019، حيث من المقرر أن الاعلان عن نتيجة الطلاب في المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي من خلال موقع الأزهر الشريف للكشف عن نتيجة الابتدائية الازهر 2019، ويكون الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس، فقد صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأن موعد إظهار نتيجة الشهادة الابتدائية في المدارس الأزهرية أقترب موعد ظهورها.

كما أقترب موعد ظهور نتيجة سنوات النقل الابتدائية من الصف الخامس وحتى الصف السادس عن طريق الاستعلام برقم الجلوس، كما أكد شومان، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن أعمال التصحيح مستمرة عقب انتهاء الطلاب من أداء كل مادة، حتى يتم الانتهاء من كل مادة ومراجعتها ثم رصد الدرجات وتجميعها، عند الانتهاء من تصحيح ورصد جميع المواد سيتم اعتمادها من الأزهر الشريف ثم نشرها على رابط موقع الأزهر الشريف التعليمي.

نتيجة الابتدائية الأزهر 2019

صرحت مصادر من داخل الأزهر الشريف بأنه فور رصد وتجميع الدرجات ومراجعتها من جانب الكنترول الخاص بالشهادات في المدارس الأزهرية، سوف تدخل الدرجات في مرحلة أخرى وهى تسليمها إلى الكنترول المركزي في القاهرة، حيث يقوم بدوره في مراجعة الدرجات مرة أخرى ورصدها وتجميعها قبل نشرها عبر موقع الأزهر الشريف التعليمي، كما أكد بقرب موعد إظهار النتيجة خلال فترة قصيرة.

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ويمكنك عزيزي الطالب متابعتنا عبر موقع نجوم مصرية حيث يتم نشر النتيجة فور ظهورها، وحتى في حالة عدم تمكن الطالب من الحصول على النتيجة بسبب الضغط الكبير على الموقع فور ظهور النتيجة يمكن ترك رقم الجلوس الخاص بالطالب في التعليقات وسوف نقوم بالرد عليك في الحال وجلب النتيجة لك.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني

وضع الأزهر الشريف موقع إلكتروني وهو بوابة الأزهر الإلكترونية يمكن الطالب من خلاله الحصول على نتيجة الترم الثاني من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص به، حيث تقوم بالضغط على الرابط التالي المخصص لموقع الأزهر الشريف التعليمي لإظهار النتيجة، وعند الدخول يتم إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص له، ثم الضغط على كلمة بحث والانتظار قليلا سيقوم الموقع بإظهار النتيجة بالتفصيل وكل مادة بجوارها درجاتها التي حصل عليها الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسي.

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