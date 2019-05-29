تراند اليوم : سما المصري تدافع عن مؤخرتها – صورة

تعشق الرقاصة المصرية سما المصري إثارة الجدل، تغيب لفترة وتعود وتنشر صوراً أكثر جرأة مما قبلها، وأغلبيتها تستعرض فيها مؤخرتها لا ثقافتها ولا أعمالها ولا حفلاتها. كل شهرتها تعتمد على الإغراء والإثارة.

سما دافعت عن مؤخرتها وقالت إنها ستنشر كل ما تريده ولن تكترث للتعليقات السلبية، واستفزت متابعيها أكثر حين كتبت (على أتخن حيطة) وقصدت مؤخرتها التي وضعتها على الجدران.

الرقاصة المصرية التي اشتهرت بسبب الاستعراض، حكت: (بصوا باه دلوقتي انا مش عارفه ارضيكم كلكم فسوف اضطر اني ازعلكم كلكم وخلاص…فاللي عاجبه يفضل هنا مش عاجبه برضو يفضل هنا عشان دمه يتحرق احسن مادمي انا يتحرق…انا كده وهافضل كده ومش هاقول حد له شوق في حاجه؟؟ لان حتي اللي له شوق يشتم مع نفسه احنا عندنا شويه ناس في مصر اعوذ بالله مايتعاشروش….علي اتخن حيطه باه واخبطوا دماغكم يلا.. بسرعه قبل الحيطه ماتقع)

ألم يحن الوقت لتتحرك الجهات المعنية المصرية لإتخاذ التدابير اللازمة بحق سما وأمثالها؟