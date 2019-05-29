حقيقة وفاة اسرة ياسر مصايب جراء حادث مروري قرب عدن - شاهد

أثار نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام يمنية، ضجة واسعة خلال الساعات الماضية، بعد تداولهم انباء تتحدث عن وفاة اسرة ياسر مصايب جراء حادث مروري.

وقالت وسائل اعلام إنه عائلة المغدور ياسر مصايب والمكونة من والده ووالدته وزوجته وكفلاه، توفوا في حادث مروري مؤسف، جراء انقلاب سيارة كانت تقلهم حيث كانوا متجهين الى عدن وذلك بعج سماعهم خبر مقتل ابنهم.

بدورهم، نفى نشطاء عبر حساباتهم الرسمية في تويتر تلك الانباء، اذ كتب اليافعي المنصوري : " هناك منشور متداول يقول ان الحادث المروري الذي حدث في شبوة اودى بحياة زوجة واولاد المغدور ياسر مصايب الذي عثر عليه مقتولا بشقته في حي عمر المختار بعدن".

واضاف اليافعي المنصوري : "ننوه بأن ذلك غير صحيح وان الأسرة التي تعرضت للحادث هي عائلة ثابت حسين كانوا في طريقهم من حضرموت إلى ابين لقضاء اجازة".

يشار إلى انه تم العثور على الناشط ياسر مصايب مقتولا في شقة سكنية في حي عمر المختار بعدن، دون ان تتضح لغاية لحظة نشر هذا النص ملابسات وتفاصيل وفاته، وفق ما نقلته وسائل اعلام يمنية مطلعة.