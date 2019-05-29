نتائج قياس التحصيلي 1440 برقم السجل المدني في السعودية اليوم

أعلن المركز الوطني للقياس السعودي نتائج التحصيلي لاختبارات قياس التحصيلي وقدرات الطلابحيث تتم إضافة نتائج التحصيلي إلى نتيجة الثانوية العامة لكل طالب حتى يتم تحديد المجموع النهائي للتقديم في الجامعة.

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ويمكن لطلاب المرحلة الثانوية التسجيل في نتائج قياس التحصيلي والقدرات مرة واحدة أو مرتين بداية من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث بحسب رغبة كل طالب، ويشترط أن يتكون التسجيل إجباري لمرة وإختياريًا في المرات الأخرى ويتم نتائج قياس الأعلى.

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يعد اختبار قياس التحصيلي من أحدث الأنظمة التعليمية في المملكة العربية السعودية لتحديد مستوى طلاب المرحلة الثانوية واختبار قدراتهم قبل الالتحاق بالمرحلة الجامعية

وتنقسم اختبارات القياس التحصيلي وقياس القدرات إلى اختبارات ورقية واختبارات إلكترونية لمعرفة مدى قدرات الطلاب من خلالها.

وأكد المتحدث الرسمي لقياس التحصيلي أن تصحيح أوراق الإجابات يتم بشكل إلكتروني الأمر الذي يعطي مصداقية أثناء عمليات التصحيح، بحسب "نجوم مصرية".