وفاة طفل وإصابة آخرين جراء انهيار خشبة مسرح عليها مئات الأطفال

توفي طفل وأصيب 14 آخرين بجراح متفاوتة جراء انهيار خشبة مسرح مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان الصينية أثناء عرض فني راقص شارك فيه المئات من الأطفال واليافعين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن الحادث وقع يوم السبت 25 مايو الجاري أثناء اختبارات لمسابقة في المقاطعة الصينية. "وفق روسيا اليوم"

وأظهر فيديو تجمع أكثر من 100 شخص من أطفال وكبار على خشبة المسرح، يستعرضون الجوائز التي حصلوا عليها أمام عدسات المصورين، وبعد ثوان معدودة، ينهار الجزء المركزي من خشبة المسرح ويسقط من عليها في الحفرة التي خلفها انهيار المسرح.

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واستغرقت عملية إنقاذ الفنانين من مختلف الأعمار أكثر من 20 دقيقة، علمًا بأن الانهيار وقع بسبب زيادة الحشد على خشبة المسرح القديم جدًا.