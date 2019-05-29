اخر اخبار اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية الترم الثانى 2019

فى بيان صحفى صباح اليوم اعلن السيد بيسونى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انه مازالت اعمال التصحيح مستمرة حتى الان كما اعلن انه من المتوقع ان تنتهى اعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال نهاية الاسبوع الجارى .

كما قال بسيونى انه فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات سوف يتم عرض النتيجة على المحافظ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعتمادها واعلانها للطلاب عبر شبكة الانترنت وفى المدارس .

كان 118 ألف و981 طالب وطالبة، قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 664 لجنة على مستوى المحافظة .

كما اوضح ان التأخر فى النتيجة يرجع الى عدد الطلاب الكبير لمحافظة الشرقية وهم 118 الف طالب وطالبة فيما يتم مباشرة العمل بالكنترول على نحو طبيعى ليأخذ كل طالب حقة فى عملية التصحيح

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اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية

ومن المتوقع ان يتم اعلان نتيجة الصف الثالث بمحافظة الشرقية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2019 الخميس 30 مايو او السبت 2 يونيو على اقصى تقدير وسوف تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية باتاحة النتيجة من خلال رقم الجلوس او الاسم للاستعلام عن المجموع ودرجات المواد (اللغة العربية, الرياضيات, العلوم, الدراسات, اللغة الانجليزية) وايضا المواد التى لاتضاف الى المجموع مثل (التربية الفنية, الحاسب الالى, التربية الدينية)

كما يتم اتاحة النتيجة لجميع الادارات التعليمية فى محافظة الشرقية فى ان واحد الحسينية – الزقازيق – فاقوس – بلبيس – منيا القمح – ابو حماد – اولاد صقر – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة – كفر صقر – ابو كبير – القنايات – مشتول السوق – ديرب نجم – الإبراهيمية – ههيا – القرين – صار الحجر – كفر مكاوى لجميع الطلاب

اذا كنت تواجة صعوبة فى الحصول على نتيجة ثالثة اعدادى بالشرقية يرجى ترك رقم جلوسك فى تعليق وسوف نسعى جاهدا لنحصل لك على النتيجة فور اعتمادها .

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