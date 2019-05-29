تراند اليوم : محامية منى فاروق وشيما الحاج تناشد النائب العام التدخل في قضية “الفيديوهات الجنسية”

ناشدت حنان أحمد محامية منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين فى قضية الفيديوهات الجنسية، النائب العام، بالتدخل للحصول علي حقها القانوني بالإطلاع علي قضية “الفيديوهات الجنسية” المتهم فيها شيما الحاج ومني فاروق، وحق الدفاع عنهما، في أوجه الاتهام المنسوب لهما.

وأضافت المحامية في تصريح لـ”الخليج 365″، أنها حضرت تجديدات الحبس وتحقيقات النيابة، مشيرةً إلى أن النيابة حتي الآن لا تمكنها من الاطلاع علي القضية بالرغم من أن المتهمتين أدلوا أمام النيابة العامة بعمل توكيلات لها، مؤكدة أنها كمحامية دفاع من حقها أن تطلع علي القضية، قائلة: «القانون اداني الحق ده.. وازاي أجهز نقط دفاعي عن المتهمتين دون تحقيق نقطة الاطلاع علي القضية”.

من حق المحامي الاطلاع على مستندات القضية

وتابعت المحامية، أن المحامي من حقه أن يطلع طالما هو محامي أصلي وأساسي في القضية، بناءًا علي إصرار المتهمتين في التحقيقات، فضلا عن أن أهل المتهمتين الذين دخلوا للمحامي العام وأكدوا أنها هي المحامية الرئيسية إلا أن هناك صعوبة في الحصول علي الحق بالاطلاع، قائلة: «إلى حد الآن معنديش أي نقط دفاعية اللي المفروض أن أتكلم فيها».

وطالبت حنان أحمد، النائب العام، أن يعطيها الحق القانوني في الاطلاع، متسائلة «مصعبين عليا الموضوع ليه؟ عايزة أعرف أدافع.. ديه قضية صعبة مش سهلة.. قضية دعارة».