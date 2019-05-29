تراند اليوم : غداً.. قرار قضائى بشأن منى فاروق وشيما الحاج فى واقعة “الفيديوهات الجنسية”

تنظر جنح مستأنف مدينة نصر، غدًا الأربعاء، تجديد حبس الممثلتين شيما الحاج ومنى فاروق المتهمان فى القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، وذلك على ذمة التحقيقات بقضية الفيديوهات الجنسية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، قرر في 10 مارس، الجاري، تجديد حبس الفنانتان الشابتان منى فاروق وشيما الحاج 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية الفيديوهات الجنسية.

وكانت الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، قد وُجه إليهما عدد من الاتهامات بالتحريض على الفسق ونشر الرزيلة، لترتفع وتيرة الأزمة في القضية التي تقف الآن عند حبس المتهمتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وخلال تواجدهما، في نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب وإشراف تامر العربي المحامي العام، في أحد الأيام للتحقيق معهما ومواجهتمها بفيديوهات جديدة، دخلتا كلًا من الممثلتين في انهيار ونوبات بكاء شديدة. وأعربا الفنانتين، والدموع تنهمر من عنيهما عن ندمهما الشديد خلال تحقيقات اليوم، معترفين بأنهم ارتكبوا تلك الفعلة وهما في غير وعيهما، (تحت تأثير الخمر)، بالإضافة إلى أنهم كانوا يعانون من أزمة في تلك الأحيان، وقام الرجل الذي ظهر في الفيديو باستغلال تلك الظروف والقيام بفعلته وتصوريهما، حيث أنه كان زوج لأحدهما في السر (حسب قولهما في التحقيقات).

وفي وقت سابق، بدأت محكمة مدينة نصر، بالنظر في تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج، وذلك بعد أن أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، بحبس منى فاروق وشيما الحاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

ويحضر الجلسة أسرة كلا المتهمتين، حيث وصل أسر شيما الحاج ومنى فاروق إلى قاعة المحكمة منتظرين قرار قاضي المعارضات بالمحكمة.

وفجرت المتهمتان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الفيديو الفاضح” مفاجأة مدوية خلال التحقيقات التي تجري معهما حاليا.

وأرشدت المتهمتان عن شقة المخرج المعروف، والتي تم تصوير الفيديو الجنسي بها والكائنة بشارع البترول بميدان لبنان دائرة العجوزة.