تراند اليوم : بدء استكمال التحقيقات مع منى فاروق وشيما الحاج في قضية “الفيديوهات الجنسية”

مؤمن محمد

بدأت منذ قليل، وقائع استكمال التحقيقات مع الفنانتين الشابتين، منى فاروق وشيما الحاج، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الفيديوهات الجنسية”، والتي على إثرها ألقي القبض على الفنانتين.

وكان قد أودع حرس محكمة مدينة نصر، المتهمتان منى فاروق وشيما الحاج، حجز المحكمة، عقب وصولهم من قسم شرطة مدينة نصر بعد تجديد حبسهن لمدة 15 يوم على ذمة قضية الفيديوهات الجنسية.

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وفور وصول المتهمتان إلى المحكمة، قام رجال الأمن بإدخالهن من الباب الخلفي للمحكمة لمنع تصوريهن من قبل مصوري الصحف والقنوات الفضائية.

ووصلتا منذ قليل، شيما الحاج ومنى فاروق إلى محكمة مدينة نصر، لاستكمال التحقيقات معهن في اتهامهن في واقعة الفيديوهات الجنسية، التي ألقى القبض عليهم على إثرها، وتجري النيابة العامة التحقيق معهن على خلفيتها.