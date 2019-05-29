استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لجميع المحافظات

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية التي ينتظرها جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادى بجميع محافظات مصر في ظل اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019، كما يتراقب أولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للاطمئنان على مستقبل أبنائهم التعليمي وليرى الطلاب أيضا ثمرة جهودهم طوال العام وليبدأ كلا منهم في تحديد خط سيره في إكمال مشواره وتحديد المدرسة الثانوية التي سيلتحق بها, إما الثانوي الفني بجميع مجالاته “زراعي, صناعي, تجاري, فندقي” أو الأكثر أمنية عند أغلب الطلاب وهي الثانوية العامة التي من خلالها يستطيع الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها ويحقق حلمه.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات المصرية ” القاهرة, الجيزة, مرسى مطروح, كفر الشيخ, أسوان” ومن المتوقع أن تظهر في باقي المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة حيث تعمل الأن جميع المديريات التعليمية بـ وزارة التربية والتعليم في كل المحافظات على الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات ثم تعرض على السادة المحافظين لاعتمادها لتصبح متاحة بعد ذلك للإعلان عبر البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب ويستطيع من خلالها جميع الطلاب الحصول على النتيجة وكانت فترة الامتحانات ثلثه وسهلة ولم يحدث أي مشاكل، من المصححين أو المراقبين أو الطلاب حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط مع بعض الأسئلة التي سوف تحتاج إلى تفكير لكي تميز الطالب ذات المستوى العالي عن الطالب صاحب المستوى المتوسط.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة الترم الثاني——– من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسكندرية الترم الثاني—— من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الجيزة الترم الثاني———– من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الدقهلية الترم الثاني——– من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة سوهاج الترم الثاني——– من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة جنوب سيناء الترم الثاني— من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بني سويف الترم الثاني—– من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنيا الترم الثاني———— من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة مرسى مطروح————- من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الشرقية الترم الثاني ——– من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنوفية الترم الثاني——— من هنا .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القليوبية الترم الثاني——– من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس الترم الثاني——- من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسماعيلية الترم الثاني—– من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة شمال سيناء الترم الثاني—- من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة البحر الأحمر الترم الثاني—– من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة كفر الشيخ الترم الثاني—— من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة دمياط الترم الثاني——— من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الغربية الترم الثاني——— من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم الترم الثاني——— من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة قنا الترم الثاني—– ——– من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بورسعيد الترم الثاني ——- من هنا .

. نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة البحيرة الترم الثاني——— من هنا .

نتيجة الصف الثتالث الإعدادي لمحافظة أسيوط الترم الثاني——– من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الأقصر الترم الثاني——— من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة أسوان الترم الثاني——– من هنا

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة الخاصة بك.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

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