“اعرف” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019 يتزايد البحث عنها، انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بجميع المحافظات يوم الخميس 16 مايو 2019، ثم بدأت على الفور عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب، وذلك لسرعة الإعلان عن النتيجة حتى يطمئن الطلاب على الجهد الذي تم بذله طوال العام الدراسي، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح على مستوى جميع الإدارات التعليمية في جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة اليوم السابع

صرح محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات 16.1328 طالب وطالبه، كما أكد أن الامتحانات جائت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يوجد أي شكاوي من جانب الطلاب، وصرح بأنه سوف يتم الإعلان النتيجة في الأيام القليلة المقبلة عقبالانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعه، ثم إعتمادها من محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال ومن ثم إرسالها إلىالموقع الرسمي التابع لمحافظة القاهرة ليستطيع الطلاب الكشف عنها بواسطة رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

يعيش طلاب الشهادة الاعدادية في حالة من القلق والتوتر وهم في انتظار النتيجة، وكالعادة يستطيع الطلاب في جميع المحافظات الحصول على النتيجة فور ظهورها بواسطة رقم الجلوسقبل ظهورها في المدارس من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك لسهولة حصول أولياء الأمور على نتائج أبنائهم حتى يطمئنوا على نتيجة ما بذلوه طوال العام الدراسي.

يمكنكم أن تحصلوا على النتيجة عبر الخطوات التالية:

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

هناك توقعات كبرى بارتفاع نسبة النجاح هذا العام وذلك لأن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، كما انه لم تتلقى غرف المتابعة أي شكاوي من الطلاب و أولياء الأمور، ومازلنا نتابع معكم كل ما يخص نتيحة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019.

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