“ألاستعلام عن نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 “نتيجة الشهادة الإعدادية”...

“نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات، حيث صرح مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن اعتماد النتيجة سيتم خلال الأيام الحالية، وصرح بأن نسبة النجاح لهذا العام بلغت حوالي 84% لجميع الطلاب الذين تقدموا لجميع الامتحانات، وبلغ عدد الطلاب 467890 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجين من بينهم 411987 طالب وطالبة، وقد صرح بأنه سيتم الحصول علي النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة أو يمكن الذهاب إلي المدرسة لمعرفه درجات كل طالب.

“نتيجة 3 أعدادي” ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني ألاتي للاستفسار عن النتيجة:البوابة الإلكترونية- رابط بوابة التعليم الأساسي.

نقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المحددة ونضغط علي إظهار النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات ألترم الثاني 2019

“نتيجة الصف الثالث الإعدادي” ألترم الثاني 2019 ظهرت في بعض المحافظات مثل محافظة الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وشمال سيناء، وكفر الشيخ وستاتي جميع نتائج المحافظات الأخري خلال نهاية الأسبوع الحالي، وقد صرح مسئول وزارة التربية والتعليم بأن سيتم تلقي طلبات التظلم لمعظم المواد بعد أعلان النتيجة إلكترونياً خلال يومان من إعلانها، ومن يواجه أي مشكله في الدخول علي الموقع يقوم بترك رقم الجلوس الخاص به في التعليقات وسنبحث له عن الدرجات، نتمنى النجاح للجميع.

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