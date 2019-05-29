تفاصيل وفاة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد

توفى إمام المسجد النبوي الشيخ '' عبد القادر شيبة الحمد''، مساء أمس الإثنين عن عمر ناهز (100)عامًا، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه اليوم الثلاثاء في مسجد الملك (خالد) في منطقة (أم الحمام) بمدينة (الرياض).

ولد الحمد في (مصر) عام (1921)، ودرس في كلية (الشريعة) بالجامع الأزهر حتى أنهى دراسته وعمل مدرسًا لمدة (10) أعوام كاملة قبل أن يهاجر إلى السعودية، ويعمل مدرسًا في معهد (بريدة العلمي)، ثم مدرسًا بكلية الشريعة واللغة العربية في الرياض.

وبدأت حياة الإمامة عنده بعد انتقاله إلى العيش في المدينة المنورة، ليدرس أولًا في (الجامعة الإسلامية)، ثم بدأ بعد ذلك في إمامة المصلين داخل المسجد النبوي، وكذلك تدريس تفسير القرآن فيه لمدة تجاوزت (14) عامًا.