مشاهدة مسلسل حكايتي الحلقة 23 - صدمة جديدة من داليدا

ينتظر متابعو مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى، عرض الحلقة القادمة، بعد الصدمة التي تلقاها المشاهدين بوجود دم يمنع زواج على من داليدا، بعد ان كشف جده البارون أن جد داليدا هو قاتل والد على.

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ومن المتوقع أن تكشف الحلقة عن إخبار على، داليدا بما علمه بأن جدها هو قاتل والده وأن زواجهما أصبح مستحيلا، خاصة أنه أخفى عليها فى حلقة الأمس بعد معرفته بالحكاية، وماذا سيكون رد فعلها؟

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وهل سيتخطيان هذه العقبة وينتصر الحب فى النهاية أم تسوء الأمور بينهما؟ كما ستشهد الحلقة استمرار الصراع فى الخان بين عائلة الطاهر بعد استيلاء "حسام" – إسلام جمال على كل الاملاك بالتزوير.

يعرض حكايتى على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى.

وبمشاركة أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.