مشاهدة برومو مسلسل الهيبة الحلقة 24 - هجوم جبل على غازي

عرضت الحلقة 23 مسلسل الهيبة الحصاد الجزء الثالث بطول تيم حسن (جبل شيخ الجبل) و سيرين عبد النور (نور)، لحظات حفل زفاف شاهين شيخ الجبل على ابنة عمه نور شقيقة جبل، ويأتي هذا المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2019.

وفي مسلسل الهيبة الحلقة 23 التي تابعتها وكالة سوا الإخبارية، لم تحضر والدة شاهين زفاف ابنها على منى، بسبب الحقد الذي تغلغل داخلها على ابناء سلطان شيخ الجبل.

ويحمل مسلسل الهيبة الحلقة 23 الجزء 3، أحداث خطف رجال غازي شيخ الجبل لتجار الأسلحة في الشاميين، خلال دخولهم من أرض شيخ الجبل في منطقة الجرود، وقتل الحراس الذين يقودون الشاحنات.

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وتعرض الحلقة 23 مسلسل الهيبة الحصاد، مساء اليوم، على قناة mbc 4 في تمام الساعة 8:00 مساء، وستعرض على mtv الساعة 9:30 مساءً.

مسلسل الهيبة الحصاد من اخراج سامر برقاوي وتأليف باسم السلكا ، وبمشاركة نخبة من نجوم الشاشة العربية السورية واللبنانية، أبرزهم النجم تيم حسن والفنانة سيرين عبد النور وشاهين عبدو.

تعرض وكالة سوا كل يوم حلقة من مسلسل الهيبة الحصاد، عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط الموجود آعلاه.