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تراند اليوم : فيديو فاضح لرانيا يوسف وخالد يوسف يضج مواقع التواصل الاجتماعي

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سرب فيديو فاضح للفنانة المصرية وخالد يوسف صباح اليوم الخميس.

حيث قامت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر بنشر فيديو الجديد المسرب للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف بشكل كبير.

حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو ، ومطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

يذكر أن المخرج ، قد  تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة وشيماء الحاج .

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هذا ويعتذر لكم موقعنا "دوت الخليج" عن نشر هذا الفيديو الاباحي للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف لما يتضمنه الفيديو من مشاهد مخلة باآداب .

 

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