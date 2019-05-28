مشاهدة مسلسل دفعة القاهرة الحلقة 23 - وساطات الحب

في الحلقة السابقة من مسلسل دفعة القاهرة، تأثر الشباب بعدما علموا من ناصر"مهند الحمدي" بوفاة زوجته زيزينيا، وأصبح كل واحد منهم يشعر بالذنب خصوصا فهد"حمد اشكناني" الذى جعل زيزينيا تدخل غرفته لإيهام ناصر أنها فتاة رخيصة.

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وبعدما أخبر الطبيب يوسف بشار الشطي بخطورة مرضه وأنه لم يبقى له في الحياة سوى 4 أشهر، فكر يوسف في عدم إخبار دلال"فاطمة الصفي" بحقيقة مرضه والاسراع في الزواج منها.

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وخرج فهد من المنزل بمفرده وكاد يتعرض لحادثة حتى أنقذه ناصر وعاد به إلي البيت وبدأ فهد إلي استفزاز ناصر ليضربه ليقل أحساس الذهب الذى يشعر به فهد الذى ظل في استفزاز ناصر الذى اعتدى عليه وجعله ينزف.

بينما بدات محادثة بين كل من ناصر وسبيكة "نور الغندور" يبدو أنها ستكشف عن علاقة ستبدأ بينهما بعد ذلك، واكتشفت لولوة "نور خالد الشيخ" أنها حامل من زوجها عدنان "خالد الشاعر"

مسلسل "دفعة القاهرة" يشارك في بطولته كل من بشار الشطي وفاطمة الصفي وخالد الشاعر ومرام البلوشي ونور الغندور ولولوة الملا وحمد أشكناني، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.