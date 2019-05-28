شاهد الحلقة 23 الثالثة والعشرون من مسلسل حضن الشوك - الحقيقة الصادمة

بعد تساؤلات مناير عن الشبه الكبير بين صورة طفولتها وشقيقة تهاني، تتسارع الأحداث لتكتشف مناير الحقيقة التي أخقتها عائلتها لسنوات في الحلقة 23 الثالثة والعشرون من مسلسل حضن الشوك تكشف عن ذلك على شاشة قناة روتانا خليجية مع أبرز نجوم الخليج.

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في الحلقة السابقة تخبر تهاني شقيقتها مناير " ليلى عبد الله" عن الحديث الذي دار بينها وبين سارة فتكشف لها زواج والدها مساعد "إبراهيم الحربي" من والدتها فاطمة " الهام الفضالة" وطلاقهما عقب غزو الكويت.

وتبدأ تهاني في ربط الأحداث والتدقيق حول تقارب الأعمار بين نورا ومناير، في الوقت الذي تسعى فيه مريم " عبير احد" للسيطرة على رأي مناير وتزويجها عنوة.

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في الحلقة 23 الثالثة والعشرون تعود هيفاء " نور الغندور" إلى الكويت بعد رحلة سياحية مع زوجها عادل " محمد العلوي" فكيف تدور حلقات الحقيقة وتعود مناير لجضن والدتها؟

تتربع بطولة حضن الشوك الفنانة إلهام الفضالة بدور فاطمة وإبراهيم الحربي بدور زوجها مساعد ومحمد العلوي بالتعاون مع الفنانة نور الغندور، وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تعود بعد سنوات من ضياعها للبحث عن والدتها وعائلتها في الكويت لتمر بمواقف اجتماعية درامية بعد قضائها لسنوات في منزل زوجة أبيها مريم.

يذكر بأن مسلسل حضن الشوك من الأعمال الأربعة التي اختارتها منصة نتفليكس العالمية لعرضها خلال شهر رمضان 2019 لتكون أبرز أربعة أعمال المعروضة عالمياً.