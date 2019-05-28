مشاهدة الحلقة 23 الثالثة والعشرون من مسلسل مقامات العشق _ كاملة بجودة عالية

تنطلق الحلقة 23 الثالثة والعشرون من مسلسل مقامات العشق عبر شاشة قناة الامارات مع ثلة من مجوم الشاشة العربية أبرزهم نسرين طافش ولجين إسماعيل والذي يؤدي دور محي الدين بن عربي في سن الشباب.



في الحلقات السابقة يواجه محي الدين بن عربي "لجين إسماعيل" معارضيه بالحجة والبرهان في الوقت الذي يحاول فيه تمرير علمه لنظام.

وتستمر ست الحسن "نسرين طافش" في تلقي العلم في كبرها وتنظر لمحي الدين كرسالة الهية بنفحات إنسانية وتحاول جاهدة مع والدته نور "قمر خلف" المحافظة على روحانياته وتشجيعه على كمال الأخلاق والعلم وعدم التطلع الى الجموع.

ويواصل الشيخ حامد "مصطفى الخاني" محاولاته الحثيثة لاضعاف حجة ابن عربي في علمه، ويبدأ مع أنصاره زع العنف الدامي بين السطور الدينية.

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وتدور أحداث مقامات العشق حول مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين بن عربي والذي يطرح أفكاره الدينية والحياتية في سلسلة أحداث تاريخية ترويها ست الحسن والتي تمثلها الفنانة السورية نسرين طافش ويشاركها في العمل الفنان مصطفى الخاني والفنانة قمر خلف ولجين إسماعيل بدور محي الدين ابن عربي.

يستمر عرض حلقات مقامات العشق على قناة الإمارات بتمام الساعة وعلى قناة أبو ظبي وقناة فلسطين الفضائية وقناة الجزائرية الثالثة وقناة المستقبل.