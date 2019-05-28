مشاهدة مسلسل باب الحارة 10 الحلقة 24 الجزء العاشر - عودة قوية

أعلن الفنان طارق مرعشلي أن شخصية فتحي الّتي يجسّدها في مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة" بجزئه العاشر لن تقتصر على قضية الارث وسرقة الذهب بل ستتوسّع بالجزئين المقبلين.

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وبذلك يكون طارق مرعشلي قد أكّد عودة باب الحارة بالجزء 11 و12، واعتبره "ماركة" كسبت ثقة الجمهور. كما كشف مرعشلي للمرة الاولى عن مشاركة ممثلين لبنانيين وأردنيين بالجزئين المُقبلين، بالاضافة إلى عودة بعض الشخصيات الّتي غابت عن الجزء العاشر.

والممثل طارق مرعشلي لبناني الجنسية وهو ابن الممثل الراحل ابراهيم مرعشلي والممثلة السورية ناهد حلبي، وبحكم نشأته مع والدته في الشام بات معروفاً كممثل سوري.

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من جهتها، فاجأت الفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​ الجميع عندما أطلقت الفيديو الترويجي الخاص بأغنيتها الجديدة والذي يجمعها بالممثلة السورية ​هدى شعراوي​ المعروفة بشخصيّة "أم زكي" في مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة".

"البرومو" الذي اطلقته حلبي يظهر الممثلة السورية هدى الشعراوي "إم زكي" وهي تقصد منزل حلبي وتطلب يدها من والدتها، كما تقوم بإختبارها على الطريقة التقليدية حيث تفحص شعرها واسنانها لكي تطمئن ان العروس طبيعية.

وعلقت الفنانة حلبي على البرومو الخاص بأغنيتها الجديدة بالتالي: "مين ناطر متلي على نار غنيتي الجديدة مع النجمة هدى شعراوي؟ هيدا العمل من اكتر الأعمال محبة على قلبي لأنو عمل بيشبهني كتير.. انشالله تحبو".