تراند اليوم : رنا هويدي كاميليا علا غانم منى فاروق تفاصيل ضحايا فيديوهات خالد يوسف

متابعات الخليج 365 – لازالت فضائح المخرج خالد يوسف تتوالي واحدة تلو الأخرى، بعدما ظهرت فيديوهات جديدة تلو الأخرى لعدد من الفنانات والنجمات مثل فيديو رنا هويدي علا غانم كاميليا الراقصة منى فاروق، ومنى الغضبان سيدة الأعمال واخريات زج بأسمائهن مثل رانيا يوسف، منة عرفة مع خالد يوسف في عناوين غريبه، والأخريات قد ظهرن في مقاطع فيديو يرقصن تارة في أماكن تبدو كلها شقة واحده، وبشكل غير لائق ويمارسن الافعال المخلة مع المخرج خالد يوسف الذي برر ظهور فيديوهات الفنانات بأنه من أجل التعديلات الدستوية الأخيرة التي ستجريها مصر ، وأن الحكومة تحاول اقصائه كأحد المعارضين.

جميعهن اعترفن أن خالد يوسف تزوج منهن سراً، واعتقدنا بأن القضية انتهت قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبص على رنا هويدي، في مطار القاهرة، أثناء محاولتها مغادرة البلاد، بعد صدور أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها.

من بعدهن؟ وهل سنشهد على فيديو آخر لنجمة مصرية مهمة؟

شذى تجيب هل حاول خالد يوسف معها

هاجمت الفنانة المصرية شذى، المخرج المصري خالد يوسف، رغم علاقة صداقة تجمعها مع خالد، قالت شذى في تعليقها على الفيديوهات المنتشرة لخالد يوسف، مع الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج وعلا غانم ورنا الهويدي : (مابقولش أن اللي حصل مش غلط، هما بيقولوا أنهما كانوا متجوزين، أياً كان الموضوع كلنا ربنا ساترنا، ندعي بالستر لبعض، أحنا بنات، ما بحبش حد يستغل ظروف حد، عشان عايز يتشهر أو يبقى عنده فلوس، وياخده في حتة ونكسر حاجة فيه ونجبره يعمل حاجة هو مش عايزها، ماحدش عارف ظروف التاني أية).

رنا هويدي وخالد يوسف

فيديو رنا هويدي وخالد يوسف الذي ظهر مؤخرا، تناقلت وسائل إعلام مصرية خبر إلقاء أمن مطار القاهرة الدولي القبض على الإعلامية رنا هويدي لدى محاولتها السفر إلى خارج البلاد، وذلك بتهمة التورط في قضية “الفيديوهات الإباحية”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني أنه تم القبض على هويدي بأمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها لتورطها في قضية الأفلام الإباحية مع المخرج خالد يوسف.

وبينت وسائل الإعلام أنه تم ضبط مبالغ مالية كبيرة مع هويدي بعد تفتيش حقائبها، وحرّر بحقها المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة من أجل مباشرة التحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وتكون هويدي بعد توقيفها، السيدة الخامسة المتورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

هويدي من مواليد عام 1993، وعملت في المجال الإعلامي مقدمة نشرة في قناة البغدادية ثم عملت في فضائية MBC مصر لفترة قصيرة، حيث قدمت برنامج حديث المساء.

علا غانم مع خالد يوسف في قضية الفيديوهات

بدأ البعض بزج أسماء نجمات مصر.. بداية كانت مع الممثلة المصرية رانيا يوسف، مروراً بالنجمة منة شلبي وصولاً إلى النجمة المصرية علا غانم ونشروا فيديوهات كاذبة بعناوين مفبركة ليحصلوا على مشاهدات عالية جداً.

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رانيا يوسف تبرأت من فيديوهات خالد يوسف بعد أن ألقي القبض على شبيهتها، بينما منة عرفة تجاهلت الموضوع واحتفلت بتكريمها في مهرجان أسوان للأفلام القصيرة، أما علا غانم ورغم تداول اسمها في قضية خالد يوسف لا تزال تلتزم الصمت حتى أنها غائبة تماماً عن صفحاتها على السوئيال ميديا منذ عام وأكثر.

استغل البعض عدم تواجد علا غانم على منابرها الرسمية على السوشيال ميديا ووضعوا اسمها إلى جانب خالد يوسف فقط لأنها تحدّثت بشكل جميل في إحدى مقابلاتها التلفزيونية.

دنيا سمير غانم ترد على فيديوهات خالد يوسف

فيديوهات انتشرت بعناوين كاذبة، محاولة لتشويه سمعة النجمة المصرية دنيا سمير غانم، وكنا نشرنا التفاصيل، وطالبنا المعنيين بمنع مثل تلك الفيديوهات التي تسيء لدنيا في المركز الأول، ولكل نجمات مصر اللواتي يتم تداول سيرتهن في قضية خالد يوسف ، مع الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج والمحامية منى الغضبان.

لم نصدق الفيديوهات، ولا الأخبار عن دنيا، لأنها تصون نفسها وعائلتها وتحترم والديها وزوجها وابنتها، والأهم أنها تحترم نفسها قبل الجميع، وإن رأينا شيئاً خاطئاً عن دنيا بأعيننا فلا نصدّق، لأن لا من أخلاقها ولا من شيمها أن تبيع نفسها لأجل الشهرة أو لأجل دور معين، وهي التي عرفت النجومية منذ صغرها ولا تلهث وراء مخرج، بل الجميع يلهث وراءها ليستفيد من موهبته.

اليوم، ردّت دنيا سمير غانم، بطريقة غير مباشرة، واستعانت بمثل شهير: (جميل أن يظن الناس بك خيراً.. والأجمل أن تكون خيراً مما يظنون).

خالد يوسف يهاجم الحكومة المصرية

عاد المخرج المصري خالد يوسف ليهاجم الحكومة المصرية من جديد، بعد الكارثة التي حدثت صباح أمس، ببسبب انفجار جرار داخل محطة مصر، ووفاة أكثر من 20 شخصاً، وإصابة 40 آخرين.

كتب خالد عبر السوشيال ميديا: (أحمد الله اني رفضت اعطاء الثقة لهذه الحكومة والحكومات التي سبقتها ورفضت كل برنامج تقدمت به للمجلس منذ مثلت هذا الشعب بمجلس النواب).

تابع: (الأيام تؤكد اننا كنا علي حق وتثبت الاحوال والحوادث ان اولويات هذه السلطة مرتبكة ورؤيتها غائبة وانحيازاتها للبسطاء معدومة ولا تعرف شيئا عن معاناة الاغلبية من هذا الشعب ولا تضع له وزنا ..رحم الله الضحايا وادخلهم فسيح جناته وألهم هذا الشعب الصبر علي البلاء كلمتي في البرلمان والتي رفضت فيها الحكومة وبرنامجها).