شاهد: الحلقة 23 من مسلسل بروفا - صراعات خطيرة

شهدت الحلقة 23 الثالثة والعشرين من مسلسل بروفا استمرار أحمد فهمي "ماجد" بالتقرب من "ليال" ماغي بوغصن بعدما اعترفت له أنها تحب صديقها وسام ولا تطمح للتقرب منه، ويستمر المسلسل بعرض أحداثه الخطيرة ضمن مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 23 مسلسل بروفا من هنــــــا

يشتد الصراع في الحلقة 23 من مسلسل بروفا بين مدرسات المدرسة الثانوية الخاصة التي تعمل بها ليال كمدربة مسرح، وذلك من أجل كسب قلوب أساتذة المدرسة تشتعل النار بقلب كل واحدة منهن.

ويعيش طلاب المدرسة الثانوية الخاصة مشاكل حادة، كما وتشهد الحلقات الأخيرة من المسلسل معاناة أميرة بعدما جاء إلى منزلها الرجل الذي يتاجر بالحبوب المخدرة ليهددها بشكل مباشر في حال عدم تلبية طلباته سيما بعدما فقدت ظرف كبير من الحبوب مع صديقتها ايلين التي حاولت الانتحار.

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تكتشف ليال "ماغي بوغصن " في الحلقة 23 الثالثة والعشرين من مسلسل بروفا أن أميرة تطمح بالتبرعات من أجل استرداد المبلغ المالي التي هي بحاجة إليه وليس من أجل أن تتبرع به لصالح اللاجئين في المخيمات السورية، كما تعلم بأمر الفيديو التي تم تصويره لزينة أثناء تواجدها مع زميلها أنيس في المدرسة الثانوية الخاصة.

ما زالت الطالبة هبة تتعرض للتنمر من قبل زميلاتها في المدرسة وخاصة زينة وأميرة إلا أن هذه المرة تنجو بعدما كانت تتواجد ليال في مكان تواجدهن وسمعت حديثهن وتنمرهن على هبة، ومن هنا أمسكت ممسكاً على الفتيات وهددتهن بالاعتذار من هبة وإلا تفضح أمرهن.

ويشار إلى أن مسلسل "بروفا" يشارك فيه عدد من نجوم الفن برفقة أبطال العمل النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي، كما ويُعرض على شاشتي LBCI وLDC.