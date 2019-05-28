شاهد: الحلقة 23 الثالثة والعشرين من مسلسل خمسة ونص - بيان تواجه غمار

يترقب المشاهد الحلقة 23 الثالثة والعشرين من مسلسل خمسة ونص بعدما احتدت الأحداث ما بين "غمار" قصي خولي و"بيان" نادين نجيم بعدما واجهته أثناء إغلاق مكب النفايات الذي تعهد به زوجها، ويشهد المسلسل صراعا عميقا ضمن مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 23 من مسلسل خمسة ونص هنـــــــا

ما زالت بيان في الحلقة 23 تستعد لمعالجة المزيد من المرضى من أبناء الأحياء الشعبية الفقيرة وذلك ضمن سلسلة مشاريعها الخيرية التي تطمح من خلالها لكسب قلوب الفقراء والمحتاجين.

سجلت بيان " نادين نجيم " انتصارا على زوجها " غمار" قصي خولي بعدما أغلقت مكب النفايات في أحد الأحياء الشعبية الفقيرة بحشد الرأي العام من حولها، مما أثار غضب زوجها وجعلها عدوة له.

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وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل خمسة ونص اعتراف "جاد" معتصم النهار بحبه لابنة خالته التي قدمت من سوريا برفقة والدته بعدما فقدت عائلتها في حرب سوريا، وجاء ذلك أثناء تواجده برفقة بيان " نادين نجيم ".

كما شهدت الحلقة السابقة خروج ابن سهيلة الخادمة التي تعمل في القصر من السجن بعدما حمل قضية عن المرحوم رغيد ابن سوزان وعاد ليطالب بحقه إلا أنهم أنكروا عليه حقه مما أثار غضبه ووعد بأن ينتقم أشد الانتقام من عائلة " الغانم".

ومن جهة أخرى تحاول سوزان التقرب من قصي خولي وجذبه إليها بعدما أعلنت عليه بيان الحرب، والتي كانت هذه النقطة بمثابة انتصار لسوزان، سيما وأنها كانت غير راضية عن زواج قصي خولي "غمار" من بيان " نادين نجيم".

يشار إلى أن مسلسل خمسة ونص من بطولة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والنجمين السوريين معتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.