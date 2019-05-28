شاهد: مسلسل كلبش 3 الحلقة 23 بطولة سليم الأنصاري – أحداث مثيرة

بحالة ترقب ينتظر آلاف المتابعين حلقة 23 من مسلسل كلبش 3 بطولة سليم الأنصاري المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2019، علمًا بأنه يعتبر أحد المسلسلات المصرية الشيقة التي تعتمد على الإثارة.

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وجاء في الحلقة 22 من مسلسل كلبش 3 سليم الأنصاري يخدع أكرم صفوان ويوهمه بأن قيمه تغيرت بعد موت حسام، و أنه أصبح لا يهتم سوى بالأموال.

ويطلب مليون دولار لتأمين مستقبل ابنه وأمه، فيما تقنع جومانة آسر ابن أكرم صفوان بأن يقوم بوضع الهارد الخاص بها في وحدة الكنترول الخاصة ببيت أكرم صفوان، ويأتي ذلك بحجة أخذ أموال منه تمكنهما من السفر.

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وتسافر المجموعة الخاصة بجمعية الإغاثة التي أسسها أكرم صفوان تسافر إلى سيناء لتنفيذ مهمة خاصة تضر بالأمن القومي المصري وسليم الأنصاري ورجاله.

ويأتي ذلك بمساعدة من رجال سيناء الشرفاء وفي مقدمتهم حسن يقاومون ذلك بل شدة، فيما يضبط أكرم صفوان ابنه آسر وهو يحاول اختراق وحدة التحكم الخاصة بأمن القصر.

ويؤدي بطولة مسلسل كلبش 3 النجم أمير كرارة برفقة الفنان أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وهيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وأيضاً كوكبة من ألمع نجوم الفن.