شاهد: مسلسل الهيبة الحلقة 22 خطف تجار السلاح

مسلسل الهيبة الحلقة 23 بطولة تيم حسن (جبل شيخ الجبل) و سيرين عبد النور (نور)، تحمل الليلة بدء غازي شيخ الجبل تجهيز رجال للعمل معه بعد أن اعتمد على ابن سليمان السعيد، ويعود شاهين للجلوس على طاولة السُفرة مع عائلة سلطان شيخ الجبل، وهذا المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2019.

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والحلقة 23 مسلسل الهيبة تعرض من خلال رابط تنشره وكالة سوا الإخبارية هنا، حيث يقيم شاهين شيخ الجبل حفل زفافه على ابنه عمه منى بدون أن تشارك والدة شاهين فرح ابنها.

مسلسل الهيبة الحلقة الحصاد 23 تحمل منع رجال غازي شيخ الجبل لتجار الشام من مرور الطريق من أرض جبل شيخ الجبل، ويقومون بقتل الحراس وخطف التجار.

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وتعرض الحلقة 23 مسلسل الهيبة الحصاد، مساء اليوم، على قناة mbc 4 في تمام الساعة 8:00 مساء، وستعرض على mtv الساعة 9:30 مساءً.

مسلسل الهيبة الحصاد من اخراج سامر برقاوي وتأليف باسم السلكا ، وبمشاركة نخبة من نجوم الشاشة العربية السورية واللبنانية، أبرزهم النجم تيم حسن والفنانة سيرين عبد النور وشاهين عبدو.

تعرض وكالة سوا كل يوم حلقة من مسلسل الهيبة الحصاد، عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط الموجود آعلاه.