وطن ع وتر 2019 الحلقة 23 الثالثة والعشرين - رؤيا كوميدي اون لاين (شاهد)

عرضت قناة رؤيا كوميدي اون لاين الاردنية، مساء هذا اليوم، وطن ع وتر 2019 الحلقة 23 الثالثة والعشرين بطولة الفنان الفلسطيني الكبير عماد فراجين، حيث جاءت اليوم تحت مسمى وعنوان وفكرة جديدة كما كل يوم في شهر رمضان المبارك.

وكانت الحلقة الماضية من المسلسل الكوميدي الساخر وطن ع وتر، بعنوان "أبو الخل السميع"، حيث عمل الفنان عماد فراجين خلالها بأنه معلم في مجال السيارات وتصليحها "ميكانيكي"، برفقة زميله، ثم تجري العديد من المفاجآت والمشاكل في التفاصيل.

في البداية، جاء مجموعة من الشبان من أجل صيانة سيارة، وسألوا عن عماد فراجين "أبو الخل" معلم المحل الميكانيكي، ثم حدثت مشكلة وانهالوا بالضرب على العامل لديه ثم عندما جاء ورأهم هرب من الورشة مسرعا كي لا يمسكوه.

ثم في لقطة أخرى، كانت الفنانة منال عوض تقف في الشارع بسيارتها وطلبت من أبو الخل مساعدتها في تصليح سيارتها، ليقوموا بالفعل بذلك خلال دقائق معدودة لكنها رفضت دفع المبلغ الذي طلباه مقابل القيام في ذلك لتنشب مشكلة تحرش جديدة بينهم.