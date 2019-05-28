نتيجة الابتدائية الأزهرية لأبنائنا في الخارج 2019

قد نغيب عن الوطن بأجسامنا، إلا أننا نظل مرتبطين به بأروحنا وعقولنا، يسافر المصريون على جميع دول العالم إلا أن مصرنا العزيزة تربطهم بحبل سري لا يستطيع أن يقطعه أحد، ويسعى أولياء أمور الطلاب في خارج البلاد أن ينسبوا أبنائهم للتعليم الأزهري، الذي هو من أعظم أنواع التعليم في الدول العربية والاسلامية، حيث يوافق بين التعليم الديني بافرعه المتعددة والعلوم الحياتية بكل جوانبها .

وقد أدى طلاب الشهادة الابتدائية الازهرية لابنائنا في الخارج امتحاناتهم للعام الدراسي 2019/2018، وبدأت أعمال التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة، حتى يتم إعلان النتيجة بشكلها النهائي، حتى يسعد الطلاب وأولياء أمورهم في الغربة ويطمئنوا على مستقبل أبنائهم العلمي ويتعرفوا على نتائجهم .

اعتماد وكيل الأزهر لنتيجة الابتدائية الأزهرية لأبنائنا في الخارج 2019

اعتمد فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 ، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نتيجة الدور الاول لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية لإبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2019/2018 ، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 96.5% ، وتمنى لكل الطلاب دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية .

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لأبنائنا في الخارج

يتسنى لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية الأزهرية لأبنلئنا في الخارج أن يتعرفوا على نتائجهم بادخال رقم الجلوس من خلال الرابط التالي :

Advertisements

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لأبنائنا في الخارج

تهنئة الموقع

يهنئ أعضاء موقع نجوم مصرية كل ابنائنا الطلاب في الخارج بالنجاح ، متمنين لهم دوام النجاح والتفوق ، وأن يعودوا إلى بلادهم بسلامة الله وأمنه ، في أجازة سعيدة للجميع .

← إقرأ أيضاً: