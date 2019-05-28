عاجل: اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان 2019 برقم الجلوس بوابة أسوان الالكترونية نتيجة آخر العام...

نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان 2019 الترم الثاني أصبحت على وشك الظهور، حيث أعلن مسئولي التربية والتعليم بمحافظة أسوان أن انتهت كنترول الشهادة الاعدادية من كافة أعمال رصد الدرجات، وأن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثانى أصبحت على مكتب المحافظ في هذه الأبناء انتظار اعتمادها من السيد محافظ أسوان، وأنه من المتوقع ظهورها خلال الساعات القادمة بعد اعتماد سيادة المحافظ، وأن تأخير إعلان نتائج الاعدادية جاء بسبب سفر سيادة المحافظ إلى القاهرة، وقد بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في يوم السبت الموافق 4 مايو 2019 وانتهت يوم الخميس الموافق 9 مايو 2019 ميلادية، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة أسوان الالكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم بأسوان، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان 2019 ينتظره آلاف الطلبة والطالبات بمحافظة أسوان، حيث ظهرت نتائج الاعدادية في العديد من المحافظات، ونقدم لكم من خلال موقعنا ملف كامل عن روابط نتائج الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات 2019 من خلال مواقع المديريات التعليمية منها نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2019 ونتيجة الإعدادية بالسويس ونتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة، ونتابع معكم ابنائنا طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان أخبار إعلان النتائج وأوائل الشهادة الإعدادية بأسوان فور الإعلان عنها.

بوابة أسوان الإلكترونية برقم الجلوس

تضم محافظة أسوان خمس إدارات تعليمية، حيث تشمل مديرية التربية والتعليم بأسوان على إدارة أسوان التعليمية وإدارة كومبو وإدارة إدفو وإدارة دراو و إدارة نصر النوبة التعليمية، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان 2019 الفصل الدراسي الثاني من خلال الدخول على رابط بوابة أسوان الالكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم بأسوان برقم الجلوس، وسوف تظهر النتيجة على الفور.

جديراً بالذكر بأن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني يتم إضافته مع مجموع الترم الأول، حيث أن المجموع الكلي للفصلين الدراسيين يساوي 280 درجة، ويجب الأخذ في الإعتبار أن درجات مادة الحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية لا تحتسب من ضمن الدرجة النهائية، وفي حال واجهتكم أية صعوبة في الحصول على النتيجة يمكنكم ترك تعليق أسفل المقالة برقم الجلوس، وسنرد عليكم بالنتيجة فور ظهورها، ونتمني لبناتنا واولادنا طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة أسوان النجاح والتوفيق.

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