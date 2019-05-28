انهى طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الامتحان في جميع المواد منذ أيام، وبدأ بعدها أعمال التصحيح من قبل مدرسين المواد، ليقوم كنترول الشهادة الاعدادية بعمليات التجميع والرصد والمراجعة وإعداد الكشوف بالرقم السري، وعند الانتهاء من جميع الاعمال المتعلقة بالنتيجة يتم تحويل الارقام السرية إلى أرقام جلوس الطلاب، تمهيد لإظهار نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية 2019 .

اعتماد حافظ الغربية

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية أوشكت على الانتهاء، وما هي إلا ساعات تفصلنا عن الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية 2019 ، حيث من المقرر أن يتم عرضها على الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ الغربية لاعتمادها، ومن ثم اظهارها لجميع الطلاب من خلال موقع المديرية .

احصائية الشهادة الاعدادية 2019

تقدم للامتحان هذا العام عدد 89 ألف و925 طالب وطالبة، من 12 إدارة تعليمية، تم توزيعهم على 406 لجنة بجميع الادارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية 2019

خصصت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية رابطًا على شبكة الانترنت، يستطيع الطلاب من خلاله إدخال رقم الجلوس وإظهار نتيجة جميع المواد والمجموع الكلي، وليس على الطالب سوى الدخول على الرابط التالي للتعرف على النتيجة .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية 2019

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