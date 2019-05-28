مشاهدة مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 23 الثالثة والعشرين حصريًا كاملة بجودة عالية الدقة HD

نعرضُ لكم اليوم حصريًا، الحلقة 23 الثالثة والعشرين من مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، للنجم المصري الشاب علي ربيع، كاملةً وبجودة عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات المصرية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

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ويحظى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يبثُ حصريًا على قناة mbc مصر يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين المصري والعربي.

ويقودُ الفنان المصري ونجم مسرح مصر الشاب علي ربيع بطولة المسلسل، يشاركه في البطولة نخبة من ألمع النجوم والفنانين المتألّقين والموهوبين، أبرزهم: صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد.

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مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، هو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة نجم مسرح مصر علي ربيع، ومجموعة أخرى من ألمع النجوم والفنانين.

يذكرُ أنّ مسلسل "فكرة بمليون جنيه" يخوض غُمار المنافسة في الماراثون الدرامي ضمن المسلسلات المصرية المشاركة في السباق الرمضاني 2019، لكن ما يميّز المسلسل هو القالب الدرامي الذي يجمع بين الكوميديا والتراجيديا في آنٍ واحد، ويعرضها بطريقةٍ فريدة وجديدة.

ويشارُ إلى أنّ وكالة سوا الإخبارية تعرضُ كلّ يوم حلقة من حلقات مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، ذلك منذ اليوم الأوّل في شهر رمضان.