شاهد حصريًا: الحلقة 22 الثانية والعشرين من مسلسل الحرملك كاملة HD – كشف الجريمة

تشتعلُ أحداث مسلسل الحرملك في الحلقة 22 الثانية والعشرين، حتى تخبرنا التفاصيل عن اندلاع فتنة وتبادل اتهامات تحديدًا بعد جريمة القتل، إلى أنْ تؤول الأمور إلى كشف الجريمة، وأمينة تكشف عن نواياها الخبيثة، ونصيحة ثمينة يقدّمها عامر لحكمت "نصيحة بجمل"، والمزيد من الأحداث المشوّقة.

ونعرضُ لكم اليوم الثلاثاء حصريًا، الحلة 22 الثانية والعشرين من مسلسل "الحرملك" كاملةً بجودة عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات السورية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

شاهد الحلقة 22 الثانية والعشرين من مسلسل الحرملك كاملة بجودة HD على شاهد نت عبر الرابط هنا

ويحظى مسلسل الحرملك الذي يبثُ حصريًا على قناة mbc4 يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهور العربي، وما زال يجني إيراداتٍ عالية، نتيجة النسب الكبيرة التي يحقّقها من المشاهدة والمتابعة.

Advertisements

ويحملُ النجم السوري الكبير جمال سليمان لواء البطولة في الحرملك، ويشاركه في البطولة نخبة من ألمع نجوم الشاشة العربية والسورية والمصرية والتونسية، أبرزهم: الفنانة السورية سلافة معمار، والنجم المصري أحمد فهمي، والفنانة التونسية درة، والفنان السوري عبد الهادي الصبّاغ، والفنانة السورية سلمى المصري، والنجوم السوريين الشباب باسل خيّاط، وقيس الشيخ نجيب، وباسم ياخور، ونجوم آخرين.

ويستقطب المسلسل نسب مشاهدة عالية تنعكس من خلال النقاش الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول كل حلقة من حلقاته عقب نهايتها.

وتدورُ أحداث مسلسل "الحرملك" حول وصول المماليك إلى السلطة والتحكّم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المُفترضين.

ويشارُ إلى أنّ وكالة سوا الإخبارية تعرضُ كلّ يوم حصريًا حلقة من حلقات مسلسل "الحرملك" كاملة بجودة عالية الدقة HD، يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك.