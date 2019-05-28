شاهد حصريًا: الحلقة 22 الثانية والعشرين من مسلسل مني وفيني كاملة بجودة HD

نعرضُ لكم اليوم حصريًا، الحلقة 22 الثانية والعشرين من مسلسل "مني وفيني" كاملة بجودة عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات الخليجية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

شاهد الحلقة 22 الثانية والعشرين من مسلسل مني وفيني كاملة بجودة HD حصريًا على يوتيوب

ويحظى المسلسل الكويتي "مني وفيني" الذي يبثُ حصريًا على قناة سما دبي الفضائية يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين الخليجي والعربي.

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ويقودُ الفنان الكويتي حسين المنصور بطولة المسلسل، ويرافقه في البطولة نخبة من ألمع نجوم الشاشة الكويتية والخليجية، أبرزهم: باسمة حمادة، وصمود الكندري، محمد العجيمي، مشاري البلّام، أحلام حسن، محمود بوشهري، إضافةً إلى الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني.

ويناقش مسلسل "مني وفيني" المشاكل الاجتماعية التي تواجه الكثيرين في الكويت وخارجها، التي تحدث ما بين الآباء والأبناء ومعاملة الزوج للزوجة من الصورة الحسنة والسيئة، ويعرضها بقالبٍ درامي مشوّق ورائع.

وينافسُ مسلسل "مني وفيني" في الماراثون الدرامي بقوة رافعًا لواء الدراما الكويتية عاليًا في زحمة المسلسلات الدرامية الخليجية والعربية التي يجري عرضها حاليًا على الشاشات في شهررمضان المبارك.

يذكرُ أنّ مسلسل "مني وفيني"، قصة وسينياريو وحوار الهنوف، وإشراف عام صمود الكندري، وبطولة حسين المنصور وآخرين، وهو ضمن المسلسلات الكويتية التي تنافس بقوة في السباق الرمضاني 2019.