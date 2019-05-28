شاهد: فنانة عربية تتعرّض للتهديد بسبب مسلسل "غرابيب سود"

كشفت الفنانة الكويتية منى شدّاد للمرةِ الأولى في تصريحاتٍ تلفزيونية عن تعرّضها للتهديدات بسبب مشاركتها في المسلسل العربي "غرابيب سود" الذي عُرض في رمضان العام الماضي على قناة MBC.

وقالت الفنانة الكوتيية: ”إنّ ظروف تصوير المسلسل كانت صعبة للغاية، حيث استغرق حوالي عام ونصف، بالإضافة إلى أنه كان يتم تصويره في لبنان وقت كان الخليجيون ممنوعين من دخول البلاد“.

وكشفت منى شداد حقيقة خلافها مع الفنانة الكويتية حياة الفهد، معلقة: ”لا الحمد لله صار بيننا كلام طيب وأنا اعتذرت لها وحبيت على رأسها.. وهذا الأمر صار من عدة أشهر“، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

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لكن في المقابل، الفنانة الكويتية منى شدّاد لم تنفِ فضل الفنانة حياة الفهد عليها، وقالت: " حياة الفهد لها دور في أن أكون نجمة في يوم من الأيام، بالأمانة وجهتني وما قصرت وجزاها الله خيرًا“.