حقيقة وفاة إمام الحرم النبوي

نقلت وسائلُ إعلامٍ سعودية، خبر وفاة العلّامة والشيخ عبد القادر شيبة الحمد، الإمام السابق للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة التي عاش فيها أكثر عمره، وذلك عن عمرٍ جاوزَ الـ 100 عام.

وبحسب وسائل الإعلام السعودية ، ذكرت أنه سيصلّى على الشيخ الحمد اليوم الثلاثاء وسيتم دفنه في مقبرة الشمال بمدينة الرياض.

العلاّمة الحمد ولد في مصر عام 1921، ودرس في كلية الشريعة بالأزهر، ثم عمل مدرسا في مصر لمدة 10 سنوات، ثم عيّن مدرسا في معهد بريدة العلمي بعد انتقاله إلى المملكة، ثم مدرسا بكليتي الشريعة واللغة العربية في الرياض، وذلك بحسب ما أورده "روسيا اليوم".

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ويشارُ إلى أنّ الشيخ المصري والعلّامة أحمد شيبة الحمد، قد انتقل إلى العيش في المدينة المنورة، وأمّ المصلين بالمسجد النبوي في شهر رمضان في صلاة التهجد عامي 1986 و1988، ودرس بالمسجد النبوي تفسير القرآن الكريم لمدة 14 عامًا، قبل أن توافيه المنية وينتقلُ إلى جوارِ ربه.