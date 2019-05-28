تراند اليوم : ابنة هيفا وهبي تقتحم الإنترنت بصورة جديدة

فاجأت زينب فياض الإبنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، متابعيها، ونشرت أحدث صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جميلة وماكياج كثيف، رغم اعتيادها الظهور بدون ماكياج في صورها السابقة.

ابنة هيفا شغلتهم بجمالها وطلبوا منها الانضمام إلى عالم التمثيل والشهرة.

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تتواصل زينب فياض، مع متابعيها بشكل شبه مستمر، كما تجيب على أسئلتهم فيما يخص حياتها الشخصية، ومعلومات عنها.

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زينب لديها ابنتان هما (رهف)، و(دانييلا)، ولا تتردد في نشر صورهما عبر السوشيال ميديا، واصبحت الآن تمتلك مئات الآلاف من المتابعين مثلها مثل أي نجمة معروفة.

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