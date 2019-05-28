شاهد: ماغي بوغصن وأحمد فهمي يودعون بروفا

شاركت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع "تويتر"، آخر اللحظات التي تجمعها برفقة النجم المصري أحمد فهمي وفريق عمل مسلسل بروفا.

كتبت ماجي بوغصن بطلة بروفا: "وهيك خلصنا تصوير مسلسل بروفا، شكرًا لكل فريق العمل، شكر كبير للشركة المنتجة إيجل فيلمز، وللمخرجة الكبيرة رشا شربتجي، والكاتبة الكبيرة يم مشهدي، وكل النجوم الأصدقاء اللي هني شركا أساسيين بالنجاح"، حسب مصراوي.

ويشار إلى أن مسلسل "بروفا" يشارك فيه عدد من نجوم الفن برفقة أبطال العمل النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي، كما ويُعرض على شاشتي LBCI وLDC.