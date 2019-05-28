رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة الإعدادية في القاهرة 2019

نشرت وزارة التربية والتعليم المصرية اليوم الثلاثاء نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة خلال الساعات الماضية عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الخاص بكل طالب.

رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة شهادة الإعدادية في القاهرة 2019

وكانت الوزارة قد اعتمدت نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بنسبة نجاح 82% بتصديق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ومن المتوقع نشر نتائج شهادة الإعدادية لبقية المحافظات في الأيام القليلة المقبلة عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم، بحسب "كلمة دوت أورج".