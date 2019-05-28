حقيقة الخلاف بين لطيفة وأحلام

تحدّثت الفنانة التونسية لطيفة للمرةِ الأولى عبر الإعلام، كاشفةً حقيقة خلافها مع المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، واكتفت بوصف تلك الخلافات بـ“الخاصة“، معربةً عن أسفها من تداول الشائعات حول هذا الموضوع، الأمر الذي قد يعقّد من الخلافات بينهما.

وقالت لطيفة خلال استضافتها ببرنامج ”عائشة شو“، الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، عبر فضائيتي ”النهار“ و“القاهرة والناس“، إنها ”التقت أحلام في المطار وتحدثتا سويًّا إلى أن زالت الخلافات بينهما“.

وأضافت أنها ”تتبادل الزيارات مع أحلام، وتتناقشان في أمور كثيرة وتطبخان سويًّا“.

من جانب آخر، ردت الفنانة التونسية، على اتهامها باستغلال نجاح المطرب الشعبي المصري أحمد شيبة، من خلال أغنية ”آه لو لعبت يا زهر“، وعمل ديو معه بعنوان ”ياللي“، بعدها مباشرة، مشددة على أن الأغنية الأخيرة ”ناجحة دون أحد“.

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وأشارت إلى أن اختيار أحمد شيبة لـ“الديو“ جاء بعد ترشيح الفنان عصام كاريكا له، مضيفة أنهما ”كانا وقتها في الأستوديو وسألها: تحبي تغني مع شيبة، فقالت له: أنا بحب صوته جدًا وهو موهوب“.

وتابعت أن ”عصام كاريكا اتصل به وكان بالصدفة في القاهرة وقريبًا من الأستوديو، وعندما سمعت الأغنية بصوته أعجبتني جدًّا ولهذا السبب قدمنا الديو معًا“.

وأعربت لطيفة، عن ندمها على عدد من الأغاني التي عُرضت عليها ورفضت غناءها وحققت نسبة نجاح كبيرة، لافتة إلى أن الشاعر فوزي إبراهيم، عرض عليها ”أخاصمك آه“ لكنها رفضتها، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

لكن في المقابل، لطيفة ذكرت أنّها سعيدة جدًا بالنجاح الذي حقّقته الأغنية بصوت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، وقالت: "أحب نانسي على المستوى الشخصي والفني".