اطلالات ميلانيا ترامب حقيقة الفكرة وخيالية الثمن

ظهرت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب زوجة الرئيس دونالد ترامب بإطلالات متنوعة في آخر زيارة لها إلى اليابان والتي لفتت الانتباه ببساطة تصاميمها وأقمشتها.

وتألقت ميلانيا في أولى محطاتها بفستان صيفي أنيق بتصميم بسيط يرتكز على القماش المطبع بصور ناعمة من توقيع علامة كالفن كلاين العالمية، ونسقت معه حزامًا رفيعاً وتميز بطبعات تمثل بطاقات بريدية لأماكن جديدة. واكملت ميلانيا إطلالتها بحذاء كحلي ناعم من توقيع دار كريستيان لوبوتان.





وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن فستانها الانيق تصل تكلفة شرائه 3900 دولار، بحسب "لبنان 24".

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وفي محطتها الثانية إلى قصر أكاساكا ارتدت ملانيا ترامب فستاناً أبيض مطرزاً بزهور منمقة من كارولينا هيريرا بلغ ثمنه 4290 دولاراً أميركياً وانتعلت معه حذاء ستيليتو أحمر.





وتألقت ميلانيا ترامب في جمبسوت باللون الكحلي لورو بيانا خلال زيارتها المتحف المائي الرقمي مع مجموعة من الأطفال، بحسب "النهار".





