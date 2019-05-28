فابريغاس يتخذ موقف من بطل خمسة ونص قصي خولي

أثارت تغريدة نشرها اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس عبر موقع "انستقرام" الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تمنى فيها أن ينتهي مسلسل خمسة ونص قريباً حتى تعود زوجته لتعتني به، بدل اهتمامها بالنجم السوري قصي خولي.

ونشر سيسك فابريغاس صورة تجمعه مع بطل خمسة ونص قصي خولي، بعد أن أعلنت زوجته في أكثر من مناسبة عن إعجابها الشديد بأداء قصي خولي في مسلسل "خمسة ونص"، سيما وأنها لم تشاهد يوماً عملاً عربياً، إلا أنها تابعت مسلسل "خمسة ونص" من أجل قصي.

وأرفق فابريغاس الصورة التي نشرها على "انستقرام" بتعليق باللغة العربية قائلاً: "مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي لحبيبتي دانييلا في أجمل مسلسل عربي خمسة ونص. كل التوفيق وإن شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه"، حسب CNN بالعربية.